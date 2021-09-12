Джикия - о победе «Спартака» над «Химками»: Не стоить обольщаться, впереди тяжелый график

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды над подмосковными «Химками» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Конечно, после победы настроение хорошее. Все очень рады, что сегодня победили, но не стоит обольщаться. Впереди тяжелые игры, тяжелый график», - приводит слова Джикии «СЭ».

После этой победы команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).