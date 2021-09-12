Нагельсманн - о победе «Баварии» над «Лейпцигом»: Мы не должны были выигрывать так крупно

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий после победы своей команды над «Лейпцигом» в рамках четвертого тура чемпионата Германии.

«В итоге мы - заслуженный победитель встречи, но не скажу, что мы должны были побеждать со счетом 4:1. Мы знаем, какого уровня команда «Лейпциг». В первом тайме у нас была хорошая структура, но было слишком много потерь. В целом, игра была достаточно напряженной», - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Отметим, что в этой встрече Левандовски отметился голом в 17-- матче подряд за «Баварию». Таким образом, поляк побил рекорд Герда Мюллера, который отличался в 16 играх кряду во всех турнирах в период с 1969 по 1970 год.

Команда Нагельманна с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Подопечные Джесси Марша располагаются на десятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Бавария» дома примет «Бохум», а «Лейпциг» сыграет на выезде с «Кельном». Обе встречи состоятся 18 сентября.