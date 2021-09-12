Тухель - о победе «Челси» над «Астон Виллой»: Старт сезона выдался отличным. Мы играем как команда

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель дал комментарий после победы своей команды в матче четвертого тура чемпионата Англии над бирмингемской «Астон Виллой».

«Старт сезона выдался отличным. Мы играем как команда, у нас есть определенная энергия, мы способны выигрывать. Мы хотим допускать меньше моментов у своих ворот. Все понимают, что мы можем играть лучше», - приводит слова немецкого специалиста BBC.

После этой победы «Челси» занимает второе место, набрав десять очков в трех матчах. «Астон Вилла» идет 12-й, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «аристократы» 19 сентября сыграют на выезде с лондонским «Тоттенхэмом». Бирмингемский клуб днем ранее примет «Эвертон».