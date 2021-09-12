Спаллетти - после матча «Наполи» - Ювентус»: Это не такая чистая победа, как могла бы быть

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий после победы своей команды над туринским «Ювентусом» в рамках третьего тура чемпионата Италии.

«Никто не дарит тебе победы, надо самостоятельно переворачивать ход игры. Мы заслужили победу, но это не такая чистая победа, как могла бы быть», - приводит слова Спаллетти DAZN.

Команда Спаллетти набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии. «Ювентус» располагается на 16-й строчке. У туринцев одно очко в трех матчах.

В следующем туре 20 сентября «Наполи» проведет гостевой матч против «Удинезе», а «Ювентус» примет «Милан».