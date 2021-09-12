Фергюсон - о дебюте Роналду за «МЮ»: Сегодня был знаменательный день для всех болельщиков клуба

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон отреагировал на дебютный матч форварда Криштиану Роналду после возвращения в английский клуб. В игре АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) португалец оформил дубль.

«Взволнован не меньше, чем другие. Я тоже с замиранием сердца ждал его дебюта. Сегодня был знаменательный день для всех болельщиков клуба. И я также сделал свой вклад, потому что не мог представить его в «Манчестер Сити». По этой причине мы пошли на определенные шаги, чтобы сделать его возвращение на «Олд Траффорд» возможным», - приводит слова слова Фергюсона RT, ссылаясь на Daily Mail.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

Роналду подписал с манкунианцами двухлетнее соглашение. Нападающей вернул себе 7-й номер, который в прошлом сезоне носил форвард Эдинсон Кавани.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» занимает 19-ю строчку. У «сорок» одно очко.