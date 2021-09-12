Тренер «Лейпцига» Марш: Возможно, «Бавария» сейчас для нас слишком сильный соперник

Главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш дал комментарий после поражения своей команды от мюнхенской «Баварии» (1:4) в рамках четвертого тура чемпионата Германии.

«Мы играли смело, и если бы повезло, игра могла сложиться иначе. В общем, это наш стиль игры: качество и мощь. Возможно, «Бавария» сейчас для нас слишком сильный соперник. У нас молодая команда. Я не разочарован. Мы должны учиться», - приводит слова специалиста официальный сайт «Баварии».

Отметим, что в этой встрече Левандовски отметился голом в 17-- матче подряд за «Баварию». Таким образом, поляк побил рекорд Герда Мюллера, который отличался в 16 играх кряду во всех турнирах в период с 1969 по 1970 год.

Команда Нагельманна с десятью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. Подопечные Марша располагаются на десятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Бавария» дома примет «Бохум», а «Лейпциг» сыграет на выезде с «Кельном». Обе встречи состоятся 18 сентября.