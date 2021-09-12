Мор - о «Спартаке»: Матч с «Химками» все-таки немного внушил оптимизм

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на победу красно-белых над «Химками» (3:1) в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Матч с «Химками» все-таки немного внушил оптимизм. Спартаковцы не боялись получать мяч, открывались. Вернулись в строй Мозес и Промес - и сразу стало легче играть. К тому же Умяров сегодня неплохо принимал мячи и разворачивал атаки. Хочется, чтобы так же было и в следующих встречах», - приводит слова Эдуарда «Матч ТВ».

После этой победы команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).