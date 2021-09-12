Матч «Челси» - «Зенит» обслужит польский арбитр Франковски

Пресс-служба УЕФА объявила о назначениях судей на матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, матч петербургского «Зенита» и лондонского «Челси» обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Бартошом Франковски. Его ассистентами будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, резервный судья станет Кшиштоф Якубик. За ВАР будет ответственен немец Марко Фриц, его помощник - Марко Ди Белло из Италии.

Матч «Челси» - «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.