Клейменов - о Кофрие: Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах, очень перспективный

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов оценил дебют Максимилиано Кофрие в матче седьмого тура чемпионата России с «Химками» (3:1).

«Рад за нашего новичка Кофрие - неплохо дебютировал. Понятно, что времени было немного. Мне понравилось, как парень выглядел в единоборствах. Много чего пришлось про него прочитать за последнее время, но, мне кажется, парень перспективный, удачи ему», - приводит слова Клейменова «СЭ».

Напомним, что 29 августа красно-белые объявила о трансфере 24-летнего бельгийца. Сумма сделки по игроку составила два с половиной миллиона евро. С футболистом был подписан четырехлетний контракт.

После этой победы команда Руя Витории с десятью очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Игоря Черевченко располагается на 12-й строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА (20 сентября), а «Химки» отправятся в гости к «Уфе» (18 сентября).