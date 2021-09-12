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12 сентября 14:05
автор: Александр Бойченко

Фернандес может успеть восстановиться к матчу со «Спартаком»

Защитник армейцев получил повреждение колена в одном из недавних матчей.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может оправиться от травмы перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком», считает обозреватель «СЭ» Илья Казаков.

«Пишут, что Марио Фернандес из-за травмы колена, полученной на сентябрьском сборе сборной, пропустит до 2 месяцев. Нет, не пропустит. Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против Спартака через неделю. Травма есть, не самая приятная. Но о 2 месяцах речь не идет», — написал у себя в Telegram-канале Казаков.

Вчера, 11 сентября, ЦСКА объявил, что 30-летний Фернандес пропустит седьмой тур чемпионата России против тульского «Арсенала» из-за травмы, полученной в сборной России. ЦСКА не назвал сроки выздоровления футболиста.

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится в понедельник, 20 сентября. Начало встречи - 19.30 мск.

источник: «Советский спорт»
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