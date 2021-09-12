Алексей Березуцкий сделал прогноз относительно возвращения Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, пропустившего игру 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«О состоянии Фернандеса вы знаете — он получил травму в сборной. Когда его ждать — мы не знаем, это большой вопрос. Думаю, будет известно в ближайшие пару-тройку дней. Жора Щенников получил нефутбольную травму, на данный момент неизвестно, когда он восстановится. Остальные здоровы», - сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что в следующем туре армейцы сыграют со «Спартаком» на ВЭБ Арене. На данный момент красно-синие занимают седьмое место с девятью очками после шести туров, у «Спартака» после вчерашнего успеха над «Химками» (3:1) в активе десять очков.