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12 сентября 14:38
автор: Александр Бойченко

Георгий Черданцев: Мне кажется, у Путина нет понимания, что такое лимит на легионеров

Владимир Владимирович выступил против отмены действующего лимита.

Футбольный обозреватель Георгий Черданцев отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Высказывание Владимира Владимировича мне понятно. То ли ему советники плохо разъясняют, то ли мы плохо разъясняем вместе с коллегами, что такое лимит на легионеров. У меня есть такое ощущение, что у людей, в том числе у президента, нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров.

Потому что, мне кажется, все это воспринимают так: если отменить лимит, значит, в каждой команде чемпионата России будут играть по 25 иностранцев из Африки, но мы же понимаем, что это не так», - сказал Черданцев на Youtube-канале «Футбольный биги».

Напомним, в России действует лимит на легионеров в формате «8+17», что подразумевает восемь иностранцев в заявке на весь сезон.

источник: YouTube-канал «Футбольный биги»
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