Георгий Черданцев: Мне кажется, у Путина нет понимания, что такое лимит на легионеров

Футбольный обозреватель Георгий Черданцев отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Высказывание Владимира Владимировича мне понятно. То ли ему советники плохо разъясняют, то ли мы плохо разъясняем вместе с коллегами, что такое лимит на легионеров. У меня есть такое ощущение, что у людей, в том числе у президента, нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров.

Потому что, мне кажется, все это воспринимают так: если отменить лимит, значит, в каждой команде чемпионата России будут играть по 25 иностранцев из Африки, но мы же понимаем, что это не так», - сказал Черданцев на Youtube-канале «Футбольный биги».

Напомним, в России действует лимит на легионеров в формате «8+17», что подразумевает восемь иностранцев в заявке на весь сезон.