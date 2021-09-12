«Арсенал» - ЦСКА: Заболотный получил травму и покинул поле

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил травму в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против Тульского «Арсенала».

30-летний россиянин покинул поле из-за травмы на 32-й минуте, его заменил Федор Чалов.

Матч с «Арсеналом» стал шестым для Заболотного в сезоне 2021/22 в составе ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача в составе красно-синих.

Отметим, что в следующем туре армейцы сыграют со «Спартаком» на ВЭБ Арене. На данный момент красно-синие занимают седьмое место с девятью очками после шести туров, у «Спартака» после вчерашнего успеха над «Химками» (3:1) в активе десять очков.