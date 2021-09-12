Александр Глеб оценил шансы российских клубов в еврокубках

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.

«Судя по соперникам по группе, ничего не хочется говорить. Это будет сложно. Желаю удачи российским командам. На самом деле просто удачи. Я болею за российские команды, если не играют белорусы. Удачи всем командам! », - сказал Глеб «СЭ».

В Лиге чемпионов «Зенит» сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

«Спартак» проведет матчи с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией» в Лиге Европы.

Соперниками «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы будут французский «Марсель», турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио».