ЦСКА не смог обыграть тульский «Арсенал» на выезде, сыграв результативную ничью

На стадионе «Арсенал» в Туле завершился матч между командой с одноименным названием и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл защитник армейцев Игорь Дивеев на пятой минуте, забив свой первый гол головой в Российской премьер-лиге. На 18-й минуте Евгений Марков сравнял счет, а во втором тайме защитник хозяев Иван Новосельцев вывел «Арсенал» вперед - 2:1. Стараниями Федора Чалова на 74 минуте армейцы смогли выгрызть ничью в гостевом матче.

В следующем туре ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком», а Арсенал» поедет в гости к «Нижнему Новгороду».

«Тинькофф» Российская Премьер-лига

7-й тур

«Арсенал» (Тула) - ЦСКА - 2:2

Голы: Марков 18, Новосельцев 66, - Дивеев 5, Чалов 74