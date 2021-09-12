Губернатор Тульской области считает, что встречу с ЦСКА можно было выигрывать

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-лиги «Арсенал» - ЦСКА (2:2).

«Как игра? Можно было и выиграть», - передает слова Дюмина «Чемпионат».

Счет в матче открыл защитник армейцев Игорь Дивеев на пятой минуте, забив свой первый гол головой в Российской премьер-лиге. На 18-й минуте Евгений Марков сравнял счет, а во втором тайме защитник хозяев Иван Новосельцев вывел «Арсенал» вперед - 2:1. Стараниями Федора Чалова на 74 минуте армейцы смогли выгрызть ничью в гостевом матче.

В следующем туре ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком», а Арсенал» поедет в гости к «Нижнему Новгороду».