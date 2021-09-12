Иржи Ярошик: ЦСКА не готов бороться за медали

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал ничейный результат армейцев в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2: 2).

«Плохой результат для ЦСКА сегодня. Очень обидная потеря двух очков против не очень сильного соперника. В следующем туре будет большая игра со «Спартаком». Дерби потребует особой мотивации», - передает слова Ярошика «СЭ».

Также бывший футболист ЦСКА считает, что дерби со «Спартаком» может помочь армейцам вернуться на лидирующие позиции в чемпионате: «дерби со «Спартаком» — шанс для армейцев вернуться на лидерские позиции в чемпионате. Думаю, что ЦСКА сейчас не готов бороться за медали, таких соперников, как «Арсенал» нужно обыгрывать».

В следующем туре ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком», а Арсенал» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» После матча шестого тура армейцы набрали десять очков, опережая «Спартак» по дополнительным показателям. «Арсенал» остался на 15 месте с пятью очками.