Полузащитник ЦСКА Мухин прокомментировал пропуск дерби со «Спартаком» из-за перебора карточек

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался о пропуске дерби со «Спартаком» в РПЛ из-за перебора желтых карточек.

«Грустно, что не смогу сыграть в дерби со «Спартаком» из-за карточек. Конечно, я не думал о том, чтобы получить жёлтую карточку. Не забыл, конечно, что три было. К сожалению, так получилось», - сказал Мухин «Чемпионату».

Напомним, что Мухин получил желтую карточку на 58 минуте встречи с тульским «Арсеналом».

В следующем туре ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком», а Арсенал» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» После матча шестого тура армейцы набрали десять очков, опережая «Спартак» по дополнительным показателям. «Арсенал» остался на 15 месте с пятью очками.

Отметим, что встреча «Арсенала» с ЦСКА стала первой после возвращения Миодрага Божовича на пост главного тренера «оружейников».