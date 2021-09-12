Лемар принес победу «Атлетико» в матче с «Эспаньолом» на 99-й минуте

«Эспаньол» принимал «Атлетико» в четвертом туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

Рауль де Томас на 40-й минуте открыл счет в пользу «Эспаньола». В концовке второго тайма Янник Карраско сравнял счет. Лишь на 99-й минуте второго тайма «матрасники» смогли вырвать победу у новичка Ла Лиги - сделал это Тома Лемр с передачи Карраско.

Отметим, что арбитр добавил десять минут ко второму тайму.

Нападающий Антуан Гризманн сыграл за «Атлетико» первый матч после своего возвращения.

Чемпионат Испании. Ла Лига.