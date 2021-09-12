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12 сентября 17:10
автор: Александр Бойченко

Лемар принес победу «Атлетико» в матче с «Эспаньолом» на 99-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

«Эспаньол» принимал «Атлетико» в четвертом туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

Рауль де Томас на 40-й минуте открыл счет в пользу «Эспаньола». В концовке второго тайма Янник Карраско сравнял счет. Лишь на 99-й минуте второго тайма «матрасники» смогли вырвать победу у новичка Ла Лиги - сделал это Тома Лемр с передачи Карраско.

Отметим, что арбитр добавил десять минут ко второму тайму.

Нападающий Антуан Гризманн сыграл за «Атлетико» первый матч после своего возвращения.

Чемпионат Испании. Ла Лига.

4-й тур

«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 40 (1:0). Феррейра-Карраско, 79 (1:1). Лемар, 90+9 (1:2).

источник: «Советский спорт»
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