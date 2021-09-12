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12 сентября 17:42
автор: Александр Бойченко

Фати согласился продлить контракт с «Барселоной»

Нынешнее соглашение испанца с каталонским клубом истекает в конце этого сезона.

Испанский нападающий Ансу Фати готов продлить контракт с «Барселоной».

Текущий контракт футболиста истекает в конце этого сезона. Каталонский клуб уже ведет переговоры с игроком о повторном подписании контракта, - сообщает Mundo Deportivo.

1 сентября стало известно, что Фати будет играть за «Барселону» под 10-м номером, который ранее принадлежал Лионелю Месси.

Напомним, что в ноябре 2020 года испанец выбыл на длительный срок из-за травмы колена и до сих пор продолжает курс реабилитации. Ожидается, что вернуться на поле он сможет после следующего международного перерыва.

Добавим, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он провел 43 матча, забил 13 голов и отдал пять ассистов.

источник: El Mundo Deportivo
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