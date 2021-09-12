«Сочи» обыграл дома «Уфу» и вышел на второе место в таблице РПЛ

«Сочи» в домашнем матче 7-го тура РПЛ победил «Уфу» со счетом 3:1.

В составе хозяев поля отличились колумбийский форвард Матео Касьерра (11-я минута) и эквадорский хавбек Кристиан Нобоа (35-я) и бразильский полузащитник Жоазиньо. «Уфа» смогла ответить лишь точным ударом нападающего Гамида Агаларова (50-я).

Отметим, что в концовке встречи у «Уфы» был удален Юрий Журавлев.

Благодаря этой победе «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку таблицы РПЛ. «Уфа», у которой пять очков, осталась на 13-й позиции.

В восьмом туре РПЛ подопечные Федотова сыграют дома с «Динамо». Встреча состоится 19 сентября. «Уфа» днем ранее примет «Химки».