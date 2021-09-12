Златан Ибрагимович: На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов

Нападающий итальянского «Милана», шведский футболист Златан Ибрагимович прокомментировал тот факт, что ни разу в своей карьере не выигрывал Лигу чемпионов.

«Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы здорово. Но я не выигрывал этот турнир, однако, понимаете, это не делает меня менее хорошим игроком. Есть люди, которые говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Не забывайте, что французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу. У меня еще есть цели. На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов», - сказал Ибрагимович в интервью France Football.

Напомним, что Ибрагимович поиграл в шести разных турнирах по ходу своей карьеры. Больше всех матчей форвард провел за «Пари Сен-Жермен» - швед сыграл там 180 матчей, в которых забил 156 мячей и отдал 61 результативный пас. В «Милан» Ибрагимович вернулся в сезоне 19/20. Ранее он выступал за этот клуб с 2010 по 2012 года, забив 42 гола.

Отметим, что Ибрагимович собирался вернуться в сборную Швеции перед Евро-2020, но перед турниром получил травму, которая не позволила ему совершить камбэк.

Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.