Селюк раскритиковал ЦСКА за то, что Гогуа не получает игрового времени в команде

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал об отсутствии ивуарийца в составе армейцев на матч с тульским «Арсеналом».

«Седрик полностью готов и здоров, он расстроился, что его не взяли даже в запас.

Мне интересно, что на тему отсутствия Гогуа скажет Березуцкий. В прошлой игре, которая была для него первой в сезоне, он был лучшим в команде, а на следующую игру его не берут даже в запас. С такой игрой в защите они в шестерку даже близко не попадут. Пропускать два мяча от тульского «Арсенала» — это не звонки, а уже колокола», - сказал Селюк в интервью Sport24.

Напомним, что 27-летний Гогуа присоединился к составу ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова» за 400 тысяч евро. За армейцев он отыграл пять матчей и забил один гол. Прошлый сезон ивуарийский футболист провел в аренде в «Роторе».