ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 сентября 18:22
автор: Александр Бойченко

Селюк раскритиковал ЦСКА за то, что Гогуа не получает игрового времени в команде

Футболист не приехал с командой на матч «Арсенал» - ЦСКА (2:2).

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал об отсутствии ивуарийца в составе армейцев на матч с тульским «Арсеналом».

«Седрик полностью готов и здоров, он расстроился, что его не взяли даже в запас.

Мне интересно, что на тему отсутствия Гогуа скажет Березуцкий. В прошлой игре, которая была для него первой в сезоне, он был лучшим в команде, а на следующую игру его не берут даже в запас. С такой игрой в защите они в шестерку даже близко не попадут. Пропускать два мяча от тульского «Арсенала» — это не звонки, а уже колокола», - сказал Селюк в интервью Sport24.

Напомним, что 27-летний Гогуа присоединился к составу ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова» за 400 тысяч евро. За армейцев он отыграл пять матчей и забил один гол. Прошлый сезон ивуарийский футболист провел в аренде в «Роторе».

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликовано видео новой произвольной программы с зимней сказкой Алены КосторнойОпубликована новая произвольная программа Ксении СиницынойОпубликовано видео нового произвольного танца под мощный инструментал Эцио Боссо Худайбердиевой и БазинаТуктамышева выложила фото от которого невозможно оторвать глазКто из олимпийцев не получил свои награды из рук ПутинаТолько сейчас стало ясно, почему Ашрам победила Авериных
«Ред Булл» Ферстаппена наехал на крышу «Мерседеса» Хэмилтона. Как состоялся дубль «Макларена» на Гран-при Италии
«Плеймейкер» подводит итоги невероятной гонки в Монце.
Первая ничья Березуцкого, первые очки Божовича и фанаты на воздушном шаре. Как ЦСКА не смог победить «Арсенал»
Армейцы поделили очки с аутсайдером в гостевом матче 7-го тура РПЛ в Туле (1:1).
«Медведев сейчас свежий и готов дать бой Джоковичу». Чесноков — о финале US Open
Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от мужского финала US Open, в котором Новаку Джоковичу будет противостоять Даниил Медведев.
10 миллионов гривен проплыли мимо… Как Россия дожала Украину под свист поляков на волейбольном Евро
Сборная России одержала непростую победу над украинцами (3:1) в 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске, справившись с сопротивлением соперника и давлением зала, который болел против наших.
Какую «бабу из клуба» призывали убрать фанаты? Как «Спартак» победил «Химки»
В 7-м туре РПЛ «Спартак» убедительно переиграл на своем поле химчан (3:1).
«Гагарин открыл космос, а вы открыли спорт в России». Путин наградил в Кремле призеров Олимпийских игр
Президент России Владимир Путин 11 сентября встречался в Кремле с героями Олимпиады в Токио.
«Витории надо показать фильм «Собачье сердце», а химчан «Спартак» победит через верх». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы «Спартака» и «Химок» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (11 сентября, 19:00).
Лимиту в нашем футболе быть. Но зачем было затевать спор, не узнав мнения Путина?
На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент России взорвал - по крайней мере, для нашего футбольного мира - информационную бомбу, выступив резко против снятия лимита на легионеров.
«Стеклянную челюсть никто не отменял». Валуев — о бое Тищенко против Кудряшова
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиян Евгения Тищенко и Дмитрия Кудряшова.
«Златичанин — хороший этап на пути к реваншу против Хейни». Прогноз Валуева на бой Абдуллаева
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего 11 сентября боя с участием россиянина Заура Абдуллаева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика