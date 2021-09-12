Павел Погребняк: Скорее всего завершу карьеру, но тренером я точно не буду

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк заявил, что планирует завершить карьеру.

«Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка. И завершу карьеру, скорее всего. Рано или поздно это время должно было прийти. Это больше мое решение. Обьявить я всегда могу. Вон Павлюченко объявил — а до сих пор играет и забивает. Много вариантов по поводу дальнейшей деятельности. Но могу точно сказать — тренером я точно не буду», - цитирует «РБ-Спорт» форварда.

Добавим, что в минувшем сезоне Павел выступал за екатеринбургский «Урал».

Напомним, что Погребняк становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита». За национальную команду провел 33 матча, в которых забил восемь голов.