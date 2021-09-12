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12 сентября 19:09
автор: Александр Бойченко

Салах забил 100 гол в майке «Ливерпуля»

Для достижения этой отметки нападающему потребовалось 163 матча.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет на 20-й минуте матча 4-го тура чемпионата Англии против «Лидса».

Для 29-летнего египтянина это 100-й гол в Премьер-лиге. Салаху потребовалось 162 матча, чтобы достичь юбилейной отметки.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за «мерсисайдцев» 206 матчей, забил 127 голов и отдал 49 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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