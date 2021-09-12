«Валенсия» разгромила «Осасуну» и вышла на первое место, у Черышева травма

«Валенсия» обыграла «Осасуну» (4:1) в четвертом туре чемпионата Испании.

На восьмой минуте хозяев вывел вперед Хона Монкайолу. После этого забивали только гости. Отличились Макси Гомес, Гонсало Гедеш и Омар Альдерете, а Аридане Эрнандес забил в свои ворота.

В стартовый состав вошел российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. В конце первого тайма он получил травму. Его заменил Димитри Фулькье.

«Валенсия» набрала десять очков и вышла на первое место в чемпионате. У «Осасуны» пять очков и девятое место. В следующем туре «летучие мыши» сразятся у себя дома с «Реалом» 19 сентября, у «Осасуны» состоится матч на выезде против «Алавеса» 18 сентября.