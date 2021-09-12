Макаров забил дебютный гол за «Динамо» в матче против «Нижнего Новгорода»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров забил первый гол за московскую команду. Произошло это в первой половине матча 7-го тура Российской Премьер-лиги с «Нижним Новгородом». Россиянин играет за клуб свой шестой матч.

Макаров дальним ударом открыл счет на 13-й минуте игры. На данный момент «Динамо» обыгрывает нижегородскую команду со счетом 1:0.

Добавим, что Макаров родился в Тольятти. Занимался футболом в Академии имени Коноплева, затем выступал за «Якутск», «Саранск», молодежную команду «Оренбурга» и «Оренбург-2». После этого играл за «Нефтехимик». В январе 2020 года Денис перешел в «Рубин», за который за полтора сезона забил 11 мячей.

В нынешнем розыгрыше РПЛ за «Динамо» провел пять встреч, но результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне был признан лучшим правым полузащитником чемпионата России, дебютировал за молодежную сборную страны, а в июне был включен в окончательную заявку основной национальной команды на Евро-2020.