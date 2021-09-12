«Ливерпуль» победил в гостях «Лидс» и вышел на третье место в таблице АПЛ

«Ливерпуль» переиграл в гостях «Лидси» в матче четвертого тура чемпионата Англии - 3:0.

Счет на 20-й минуте открыл египетский форвард «красных» Мохамед Салах. Второй гол в активе Фабиньо. Бразильский полузащитник забил на 50-й минуте. Точку в матче поставил Садио Мане (90+2).

Отметим, что защитник «Лидса» Паскаль Стрейк получил красную карточку. Он был удален с поля на 60-й минуте.

«Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, набрав десять очков. «Лидс» располагается на 17-й строчке с двумя очками в активе.

18 сентября «Ливерпуль» сыграет дома с «Кристал Пэлас». «Лидс» днем ранее проведет выездной матч с «Ньюкаслом».