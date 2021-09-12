«Милан» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Лацио»

«Милан» победил «Лацио» в домашнем матче третьего тура итальянской серии А со счетом 2:0.

На последней минуте первого тайма гол забил нападающий Рафаэл Леау. Второй мяч в активе Златана Ибрагимовича (67-я минута). Отметим, что швед забил в первом матче после восстановления от травмы. Златан отличился через семь минут после выхода на замену. Он не играл с 9 мая.

Добавим, что в компенсированное к первому тайму полузащитник «Милана» Франк Кессье не реализовал пенальти.

Таким образом, команда Стефано Пиоли набрала девять очков и лидирует в турнирной таблице. «Лацио» занимает шестое место. У римлян шесть очков.

В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Ювентусом». «Лацио» примет «Кальяри». Обе встречи пройдут 19 сентября.