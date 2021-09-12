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«Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Динамо»
12 сентября 20:58
автор: Александр Бойченко
автор фото: Twiiter Нижний Новгород

«Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Динамо»

Один из лидеров чемпионата неожиданно уступил дебютанту РПЛ 1:2.

Московское «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» (1:2) в матче 7-го тура российской премьер-лиги.

На 13-й минуте Денис Макаров вывел хозяев вперед. На 61-й минуте Тимур Сулейманов не смог реализовать пенальти. После этого гостям удалось забить дважды - отличились Игорь Горбунов и Николай Калинский.

Сине-белые после матча седьмого тура остались на четвертом месте, имея в активе 13 очков. Подопечные Александра Кержакова после сенсационной победы поднялись на десятое место с восемью баллами. Следующий матч команда Сандро Шварца проведет против «Сочи» на выезде, а «Нижний» встретится с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России
7-й тур

«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:0)

Голы: Макаров, 13 (1:0). Горбунов, 75 (1:1). Калинский, 83 (1:2).

Нереализованные пенальти: Сулейманов, 61 (мимо), Нжи, 89 (вратарь)

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Лаксальт, Фомин (Скопинцев, 80), Моро (Грулев, 86), Шиманьски, Макаров, Захарян, Тюкавин (Н»Жи, 71).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Каккоев (Могилевец, 24; Ткачук, 73), Шарипов (Сулейманов, 46), Баляй (Горбунов, 60), Эннин.

Предупреждения: Масоэро (8), Юлдошев (57), Варела (71).

Удаление: Масоэро (88).

источник: «Советский спорт»
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