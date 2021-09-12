«Нижний Новгород» одержал выездную победу над «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» (1:2) в матче 7-го тура российской премьер-лиги.

На 13-й минуте Денис Макаров вывел хозяев вперед. На 61-й минуте Тимур Сулейманов не смог реализовать пенальти. После этого гостям удалось забить дважды - отличились Игорь Горбунов и Николай Калинский.

Сине-белые после матча седьмого тура остались на четвертом месте, имея в активе 13 очков. Подопечные Александра Кержакова после сенсационной победы поднялись на десятое место с восемью баллами. Следующий матч команда Сандро Шварца проведет против «Сочи» на выезде, а «Нижний» встретится с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

7-й тур

«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:0)