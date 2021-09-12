Почеттино прокомментировал дебют Доннаруммы за «ПСЖ»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен», аргентинский специалист Маурисио Почеттино высоко оценил дебют итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в чемпионате Франции. Итальянец дебютировал в матче с «Клермоном» и не пропустил ни одного гола.

«Первый матч всегда самый эмоциональный, особенно на таком стадионе с лучшими фанатами мира. Игра получилась отличной, болельщики создали невероятную атмосферу. Нам нужно продолжать в том же духе. Лига чемпионов очень важна для нас, поэтому завтра мы начнем к ней готовиться», - цитирует Почеттино пресс-служба клуба.

Напомним, что вратарь покинул «Милан» в статусе свободного агента. Доннарумма провел в составе «россонери» 251 матч.

Голкипер стал победителем Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.