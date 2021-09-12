Клопп - о травме Эллиотта: Мы все были в шоке, его лодыжка была вывернута

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно эпизода с серьезной травмой ползущащитника «красных» Харви Эллиотта в матче 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0).

«Его лодыжка была вывернута. Сейчас медики вроде вернули ее в исходное положение. Пока что Эллиотт в клинике. Я видел его ногу. Мы все были в шоке. Харви — отличный игрок. Мы будем ждать его возвращения на поле», — цитирует наставника Sky Sports.

Напомним, что во втором тайме игры 18-летнего хавбека унесли с поля на носилках после того, как в середине поля его атаковал защитник «Лидса» Паскаль Страйк.

Добавим, что Эллиотт был сразу госпитализирован.