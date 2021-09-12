«Рома» вырвала победу над «Сассуоло» в компенсированное время, Шомуродов отдал голевую передачу

В матче третьего тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле победила «Сассуоло».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу римлян.

В составе хозяев отличились Бриан Кристанте (37) и Стефан Эль-Шаарави (90+3). У «Сассуоло» точный удар в активе Филипа Джуричича (57-я).

Отметим, что узбекский форвард «волков» Эльдор Шомуродов появился на поле на 80-й минуте. На его счету голевая передача на Эль-Шаарави.

Таким образом, команда Жозе Моуринью с девятью очками поднялась на первое место турнирной таблицы. «Сассуоло» располагается на восьмой позиции. У подопечных Алессио Дионизи пять очков.