Камавинга забил дебютный гол за «Реал» через шесть минут после выхода на поле

Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» (5:2) в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании.

Новичок «сливочных» Эдуарду Камавинга стал автором одного из голов. Французский полузащитник появился на поле на 66-й минуте матча, заменив бельгийца Эдена Азара. Камавинге хватило шести минут, чтобы отличиться за новый клуб. Хавбек сделал счет 4:2.

Добавим, что 18-летний футболист перешел в «Реал» из «Ренна». Контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В СМИ сообщалось, что французский клуб был готов продать Камавингу за 35 миллионов евро.