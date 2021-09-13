Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт отпущен из больницы

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, который получил серьезную травму ноги в матче 4-го тура АПЛ с «Лидсом», выписан из клиники.

Как сообщает официальный сайт «красных», в ближайшие дни 18-летнему футболисту предстоит операция на лодыжке. В «Ливерпуле» отметили, что позже сообщат о сроках восстановления Эллиотта после хирургического вмешательства.

Ранее хавбек на своей странице в инстаграме поблагодарил болельщиков в за поддержку.

Напомним, что во втором тайме игры 18-летнего хавбека унесли с поля на носилках после того, как в середине поля его атаковал защитник «Лидса» Паскаль Страйк.