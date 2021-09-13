Нурмагомедов прокомментировал игру Роналду в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду после его возвращения в английский «Манчестер Юнайтед».

«Это что за легенда все-таки», — цитирует бойца «Газета.Ru» со ссылкой на его инстаграм.

Напомним, что в игре четвертого тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) Роналду оформил дубль.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. В конце августа он вернулся в «МЮ», перейдя в стан манкунианцев из «Ювентуса».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» имеет в активе десять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.