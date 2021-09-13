Бензема отметил слабую игру «Реала» в защите

Нападающий «Реала» Карим Бензема подвел итоги встречи 4-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (5:2).

«Это был особенный вечер для нас из-за атмосферы, в которой царили фанаты. Первый тайм получился немного странным, потому что нам пришлось адаптироваться к игре с болельщиками. Думаю, нужно больше работать в обороне, чтобы не пропускать. Мы собираемся побеждать, забивая много голов, не забывая при этом о защите» - приводит слова форварда пресс-служба мадридского клуба.

После этой победы «Реал» набрал десять очков и вышел на первое место. В следующем матче мадридский клуб на выезде сыграет против «Валенсии».