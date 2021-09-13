«Я слежу за тобой». Хабиб отреагировал на хет-трик Бензема в матче с »Сельтой»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал игру нападающего «Реала» Карима Бензема в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Сельты» (5:2).

«Я слежу за тобой», - подписал фотографию Бензема Хабиб в истории Instagram.

Напомним, что в воскресенье «Реал» переиграл «Сельту» в домашнем матче 4-го тура испанской примеры. В составе мадридской команды хет-трик на свой счет записал Бензема, отличившись на 24-й, 46-й и 87-й минутах.

После этой победы «Реал» набрал десять очков и вышел на первое место. В следующем матче мадридский клуб на выезде сыграет против «Валенсии».