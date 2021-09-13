Стрейк пожелал здоровья травмированному Элиотту

Защитник «Лидса» Паскаль Стрейк пожелал выздоровления полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиоту, получившему серьезную травму в матче 4-го тура английской премьер-лиги (0:3).

«В этом матче произошло то, чего я бы никому не пожелал. Харви Эллиотт, мысленно я с тобой. Я в депрессии и не хотел, чтобы это случилось. Я желаю тебе скорейшего выздоровления и надеюсь, что ты скоро вернешься на поле, - написал Стрейк в Instagram.

Во втором тайме полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму после атаки Паскаля Стрейка, который за фол заработал красную карточку.

«Ливерпуль» после четырех туров набрал десять очков и делит первое место с «Манчестер Юнайтед».