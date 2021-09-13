Томас Тухель о дебюте Сауля: Он страдал на поле и совершал много глупых ошибок

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал дебют Сауля в составе «синих». Полузащитник вошел в стартовый состав на матч с «Астон Виллой» (3:0) в четвертом туре английской Премьер-лиги.

«У меня было ощущение, что ему было тяжело. Саул просто страдал на поле, он совершал кучу глупых ошибок и просто выглядел как игрок, совсем не готовый к игре на таком уровне.

Но я готов взять на себя всю ответственность за это выступление, так как игрок еще не подошел к адаптации в новой команде и новой лиге. Я думал, что могу попросить его выступать прямо здесь и сейчас, но ошибался», - передает слова Тухеля BBС Sport.

Добавим, что помимо Сауля среди испанцев за «Челси» выступают голкипер Кепа Аррисабалага, а также защитники Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо.

Испанский полузащитник является воспитанником академии «Атлетико». В составе взрослой команды он провел 340 матчей, забил 43 гола и отдал 20 ассистов.