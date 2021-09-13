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13 сентября 11:46
автор: Александр Бойченко

Влашич опубликовал пост в instagram после дебюта за «Вест Хэм»

Полузащитник вышел на поле во втором тайме.

Новичок «Вест Хэм Юнайтед» хорватский полузащитник Никола Влашич, ранее игравший за ЦСКА, опубликовал пост после своего дебюта в лондонском клубе. Он вышел на поле на 63-й минуте матча 4-го тура английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0)

Влашич показал фотографию с игры в своем Instagram, а также написал «Дебют» и добавил изображение скрещенных молотов - символа клуба.

Напомним, что Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провел за команду 103 матча, забил 33 гола и отдал 20 результативных передач. В сезоне-19/20 хорват был признан лучшим игроком чемпионата России.

Отметим, что в 2021 году игрок закрепился в основной сборной Хорватии. Футболист забил на минувшем Евро-2020 один гол, при этом его команда дошла до стадии 1/8 финала, где в драматичном матче уступила сборной Испании со счетом 3:5 в дополнительном времени.

В «Вест Хэм» Влашич перешел за 30 миллионов евро.

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Публикация от Nikola Vlašić (@niksivlasic_)

источник: Instagram
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