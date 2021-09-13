Андрей Каряка о сборной России: Результат важнее качества на данном этапе

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка рассказал о дебюте Валерия Карпина в составе сборной.

«Может быть, не все получилось, но в принципе хорошо, что набрали семь очков. Конечно, хотелось девять, но для первой игры показали против Хорватии (1:1) неплохой агрессивный футбол. новый главный тренер только знакомился с командой, поэтому здесь результат важнее качества игры. Этим отрезком можно быть довольным», - приводят слова Андрея «Известия».

Напомним, Карпин подписал контракт с РФС до конца отборочного цикла на чемпионат мира в Катаре. Под его руководством сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).