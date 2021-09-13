Яровинский прокомментировал информацию о том, почему Кварацхелия остался в «Рубине»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал несостоявшиеся трансферы клуба в летнее окно. В частности, Яровинский рассказал о незавершенном переходе казанского полузащитника Хвичи Кварацхелия.

«Хвича - большой футболист, который обязательно будет играть в большом европейском клубе. Просто ему всего лишь 20 лет, он провёл на высоком уровне всего один сезон. Есть свежий пример с Эдегором и «Витессом», в котором я работал. Было очевидно, что он будет играть в большом клубе. Но «Реал» мог себе позволить отпускать его в аренду, а мы не считаем, что для Хвичи есть в подобном необходимость. Тут в него верят, да и сам игрок с удовольствием тут находится. Просто иногда для большого шага требуется время. Хвича сразу перейдёт в европейский клуб, и его трансфер – вопрос времени», - рассказал Яровинский в интервью Бизнес online.

Напомним, Кварацхелия защищает цвета клуба из Татарстана с лета 2019 года. В общей сложности он отыграл за команду 57 матчей, забил восемь голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.