ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 12:22
автор: Александр Бойченко

Яровинский прокомментировал информацию о том, почему Кварацхелия остался в «Рубине»

Грузинским футболистом интересовались ведущие ТОП клубы Европы.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал несостоявшиеся трансферы клуба в летнее окно. В частности, Яровинский рассказал о незавершенном переходе казанского полузащитника Хвичи Кварацхелия.

«Хвича - большой футболист, который обязательно будет играть в большом европейском клубе. Просто ему всего лишь 20 лет, он провёл на высоком уровне всего один сезон. Есть свежий пример с Эдегором и «Витессом», в котором я работал. Было очевидно, что он будет играть в большом клубе. Но «Реал» мог себе позволить отпускать его в аренду, а мы не считаем, что для Хвичи есть в подобном необходимость. Тут в него верят, да и сам игрок с удовольствием тут находится. Просто иногда для большого шага требуется время. Хвича сразу перейдёт в европейский клуб, и его трансфер – вопрос времени», - рассказал Яровинский в интервью Бизнес online.

Напомним, Кварацхелия защищает цвета клуба из Татарстана с лета 2019 года. В общей сложности он отыграл за команду 57 матчей, забил восемь голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

источник: «БИЗНЕС Online»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рассекречена стоимость бюджетного смартфона Nokia G50 5GДаниил Медведев выиграл US Open"Арсенал" и ЦСКА сыграли вничью в ТулеБорис Игнатьев - о поражении "Динамо" от "Нижнего Новгорода"Кержаков прокомментировал победу "Нижнего Новгорода" над "Динамо"Драка Карпина и Зидана была не только на поле, но и под трибуной
«Наступает новая эра». Мир в шоке от триумфа Медведева в Нью-Йорке и называет его преемником
Победа Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) вызвала много эмоций не только в нашем теннисном мире.
«Когда зрители стали сбивать Даню с подачи, было тяжело не психануть». Ольховский — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.
«Кордоба просто хорош, Семин потерял Норманна, поэтому «быки» победят «Ростов» 2:1 или 3:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от южного дерби в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром».
Довел самого Джоковича до слез! Как Медведев разгромил легенду и выиграл US Open
Новак Джокович не смог оформить исторический сезонный Шлем: в финале Открытого чемпионата США великого серба в трех партиях переиграл наш Даниил Медведев, который одержал главную победу в карьере.
Пять четверных Трусовой! Такое в мире ранее делали только три… мужика
В Челябинске в выходные прошли первые прокаты сборников. Особый интерес на старте олимпийского сезона был, конечно, к нашим звездным одиночницам.
«Ред Булл» Ферстаппена наехал на крышу «Мерседеса» Хэмилтона. Как состоялся дубль «Макларена» на Гран-при Италии
«Плеймейкер» подводит итоги невероятной гонки в Монце.
Первая ничья Березуцкого, первые очки Божовича и фанаты на воздушном шаре. Как ЦСКА не смог победить «Арсенал»
Армейцы поделили очки с аутсайдером в гостевом матче 7-го тура РПЛ в Туле (1:1).
«Медведев сейчас свежий и готов дать бой Джоковичу». Чесноков — о финале US Open
Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от мужского финала US Open, в котором Новаку Джоковичу будет противостоять Даниил Медведев.
10 миллионов гривен проплыли мимо… Как Россия дожала Украину под свист поляков на волейбольном Евро
Сборная России одержала непростую победу над украинцами (3:1) в 1/8 финала чемпионата Европы в Гданьске, справившись с сопротивлением соперника и давлением зала, который болел против наших.
Какую «бабу из клуба» призывали убрать фанаты? Как «Спартак» победил «Химки»
В 7-м туре РПЛ «Спартак» убедительно переиграл на своем поле химчан (3:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика