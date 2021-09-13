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13 сентября 12:48
автор: Александр Бойченко

Арбитры из Черногории буду работать на матче «Спартак» - «Легия»

Матч в Лиге Европы состоится 15 сентября на «Открытии Арене».

Судья из Черногории Никола Дабанович назначен главным арбтром матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» (Москва) и «Легией» (Варшава).

Дабановичу будут ассистировать Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный судья - Милош Боскович. За VAR на матче будут отвечать серб Срджан Йованович и его помощник Далибор Джурджевич.

Напомним, 27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022. Россию в турнире представляют два участника - московские «Спартак» и «Локомотив».

Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится 15 сентября 17:30 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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