Фернандес принял решение завершить карьеру в сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес решил завершить выступления за сборную России.

«С каждым разом действовать на два фронта становится все сложнее. К сожалению, участились и травмы. Я хотел бы сосредоточиться на игре за клуб, который стал моим домом.

Для меня было большой честью носить майку сборной, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!

Для меня были важны все матчи со сборной! Все футболисты мечтают сыграть на чемпионате мира, поэтому четвертьфинал чемпионата мира все же особенный момент.

Я объяснил свою позицию Карпину. И я хотел бы поблагодарить его за поддержку, которую он мне оказал. В РФС также знают о моем намерении завершить карьеру в сборной», - цитирует слова футболиста пресс-служба РФС.