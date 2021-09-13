Валерий Карпин: Решение Фернандеса не стало для нас неожиданностью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступление за сборную.

«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной», - передает слова Карпина «Чемпионат».

Защитник ЦСКА дебютировал за сборную 3 сентября 2017 года в товарищеском матче против московского «Динамо». Всего футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов. Именно Марио Фернандес забил гол Хорватии на домашнем чемпионате мира 2018 года в дополнительном времени, сделав счет 2:2. По итогам того матча сборная России уступила в серии пенальти соперникам и покинула турнир, дойдя до стадии 1/4 финала.