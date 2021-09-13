Глава РФС прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру за сборную России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал заявление защитника сборной России Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошёл в историю нашего футбола», - передает слова Дюкова «Чемпионат».

Защитник ЦСКА дебютировал за сборную 3 сентября 2017 года в товарищеском матче против московского «Динамо». Всего футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов. Именно Марио Фернандес забил гол Хорватии на домашнем чемпионате мира 2018 года в дополнительном времени, сделав счет 2:2. По итогам того матча сборная России уступила в серии пенальти соперникам и покинула турнир, дойдя до стадии 1/4 финала.