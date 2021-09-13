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13 сентября 14:38
автор: Александр Бойченко

Глава РФС прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру за сборную России

Защитник ЦСКА объявил об этом 13 сентября.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал заявление защитника сборной России Марио Фернандеса о завершении карьеры в сборной.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошёл в историю нашего футбола», - передает слова Дюкова «Чемпионат».

Защитник ЦСКА дебютировал за сборную 3 сентября 2017 года в товарищеском матче против московского «Динамо». Всего футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов. Именно Марио Фернандес забил гол Хорватии на домашнем чемпионате мира 2018 года в дополнительном времени, сделав счет 2:2. По итогам того матча сборная России уступила в серии пенальти соперникам и покинула турнир, дойдя до стадии 1/4 финала.

источник: Чемпионат.com
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