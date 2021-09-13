Владимир Пономарев: Фернандес не умеет играть в футбол! Бразильцы не идиоты, что не взяли его

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

«Перестаньте чудить с этим Марио! Сколько из-за него голов забили сборной! С ума сошли? Что вы из него идола делаете? Он не умеет играть в футбол! Фернандес - аферист! Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты», - сказал Пономарев «СЭ».

Защитник ЦСКА дебютировал за сборную 3 сентября 2017 года в товарищеском матче против московского «Динамо». Всего футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов. Именно Марио Фернандес забил гол Хорватии на домашнем чемпионате мира 2018 года в дополнительном времени, сделав счет 2:2. По итогам того матча сборная России уступила в серии пенальти соперникам и покинула турнир, дойдя до стадии 1/4 финала.