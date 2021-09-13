Вечеслав Колосков: Потеря такого футболиста, как Фернандес, двойной удар по сборной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на завершение карьеры в сборной России защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Конечно, это огромная потеря для нашей сборной. У нас большой дефицит игроков обороны во всех звеньях, и любая потеря, особенно такого квалифицированного и надежного футболиста, - это двойной удар. Говорят, что незаменимых нет, но на данный момент у нас в стране нет защитника равного Фернандесу по классу, мастерству и самоотдаче», - передает слова Колоскова Sport24.

Защитник ЦСКА дебютировал за сборную 3 сентября 2017 года в товарищеском матче против московского «Динамо». Всего футболист принял участие в 33 матчах, в которых забил пять голов. Именно Марио Фернандес забил гол Хорватии на домашнем чемпионате мира 2018 года в дополнительном времени, сделав счет 2:2. По итогам того матча сборная России уступила в серии пенальти соперникам и покинула турнир, дойдя до стадии 1/4 финала.