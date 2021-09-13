Есмантович заявил, что у Федорова полный кредит доверия в ЦСКА

Наблюдательный совет московского ЦСКА оценил работу Сергея Федорова на посту главного тренера команды, специалист работает в поте лица, заявил президент хоккейного клуба Игорь Есмантович.

Федоров, ранее не имевший тренерского опыта, возглавил ЦСКА перед началом нового сезона. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА одержал четыре победы и один раз проиграл.

«Все решения принимает наблюдательный совет. У Сергея подписан трехлетний контракт. Он работает в поте лица, вижу и понимаю, что ему это нравится. Все в порядке, у него полный кредит доверия», – сказал Есмантович журналистам.

Напомним, что 14 июля ЦСКА объявил о том, что Федорова стал главным тренером команды. Он сменил на этом посту Игоря Никитина.

Добавим, что в мае Федоров был назначен главным менеджером армейцев. С 2017 года должность была упразднена и он входил в наблюдательный совет клуба.